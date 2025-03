Vanityfair.it - Lucia di Mauro Montanino: «Davanti al ragazzo che partecipò all’omicidio di mio marito ho sentito dentro di me: “abbraccialo”. Oggi lui è nel mio cuore»

La protagonista del nuovo podcast di Niccolò Agliardi, L’abbraccio che ripara - perdonare un delitto, racconta in esclusiva perché ha scelto di non odiare il giovane che era presente la notte in cui fu ucciso il, e come adesso cerca di prendersi cura di lui, di sua moglie e dei suoi figli