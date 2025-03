Sport.quotidiano.net - Lucchese - Incertezze e speranze. Ora spunta un nuovo imprenditore

Ora "X". Ma voi siete davvero convinti che, domani, laavrà una nuova proprietà? Mah! I più inguaribili ottimisti ci sperano, se non altro perché non vogliono minimamente pensare all’Eccellenza. Ci sono, invece, i realisti che ritengono che la notizia, diffusa dal "dg" Veli dopo la partita contro il Carpi, di una imminente chiusura della trattativa con un gruppo romano con "appendici" spagnole – (mentre la Slt aveva parlato di una sua trattativa con una "cordata" umbra in procinto di poter chiudere) – , sia destinata a fare la fine delle precedenti, cioè nel nulla. Forse qui non si è capito che, per salvare la, servono, intanto, un milione di euro cash, più un altro milione e mezzo per arrivare alla fine della stagione. Se questi signori, romani che siano oppure no, li metteranno sul piatto, benissimo.