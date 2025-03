Justcalcio.com - Lucas Beltrán: “Dybala mi ha chiamato e ha detto che Mourinho mi amava”

2025-03-03 18:22:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione:Argentino, attuale giocatore della Fioretina, conta in un podcast, L’interesse didi chiudere la sua firma Nel 2023. Dall’Argentina, attirò l’attenzione di Roma sebbene la squadra della città di Firenze fosse avanzata alla fine del suo trasferimento.Hoche la Fiorentina si era mossa per prima e li sentiva più determinati, attaccante della FiorentinaNello stesso anno, Paulo, connazionale di, ha cercato di convincere il giocatore argentino optare per la squadra romana. Ancora la tua decisione è stata presa. “Hoche la Fiorentina si era spostata per prima e li aveva posti più decivati”, dice.