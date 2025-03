Lapresse.it - Luca Traini torna libero: sparò a migranti in strada a Macerata

dopo sette anni èto. Il 36enne che nel 2018a seiha lasciato il carcere di Barcaglione di Ancona.era stato condannato a 12 anni per strage con l’aggravante dell’odio razziale.Il tribunale di Sorveglianza, riporta Cronache Maceratesi, ha accolto la richiesta della difesa di affidamento in prova ai servizi sociali.tornerà a vivere a Tolentino, in famiglia, e comincerà un nuovo lavoro.