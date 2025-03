Terzotemponapoli.com - Lotta Scudetto, Tardelli: “Il Napoli c’è”

: “Ilc’è”Marco, in una intervista al Mattino, ha parlato dellache vede Inter econtendersi il tricolore con l’Atalanta subito dietro e un po’ distanziate Juve e Lazio. Di seguito le sue parole.Ilc’è. Come l’Inter del resto: perché se i nerazzurri hanno pareggiato la gara del Maradona significa che saranno sempre in corsa. La squadra di Inzaghi deve migliorare però perché non sta passando un momento eccezionale sul piano del gioco. Mentre il, che avrebbe dovuto essere in difficoltà, ha dimostrato di avere una rosa numericamente più piccola degli avversari, ma ben compatta”.SAREBBE STATO LO STESSO SE AVESSE VINTO UNA DELLE DUE? – “Se avesse vinto ilsarebbe stato un bel segnale. Sul piano psicologico, tuttavia, all’Inter quel pari dà una bella forza”.