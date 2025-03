Bergamonews.it - Lotta alle patologie compulsive, agli studenti del Fantoni 6 premi per le campagne di sensibilizzazione

Seisu otto per gli allievi del Liceo Artistico della Scuola d’Arteal concorso indetto dalla Società Italiana di Intervento sulle(SIIPaC) di Bolzano.Obiettivo dell’iniziativa quello di accrescere lae la consapevolezza sulle dipendenze comportamentali attraverso il medium dell’arte.Per svolgere il tema del concorso i partecipanti hanno potuto affidarsi a qualsiasi forma d’arte, non solo bidimensionale, affidandositecniche tradizionali o digitali.I LAVORI VINCITORII lavori degli allievi del Liceo della Scuola d’Artesono stati dichiarati vincitori perché capaci di comunicare cosa sia una dipendenza comportamentale, come influenzi la persona da tutti i punti di vista, generando sofferenza, e come sia, molto spesso, invisibile, come abbia ripercussioni a livello su piano personale, familiare, sociale, professionale ed economico.