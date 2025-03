Ferraratoday.it - L'ospedale Sant'Anna di Cona è 38esimo in Italia: guadagnate quattro posizioni

Leggi su Ferraratoday.it

L’diè stato recentemente classificato alposto nella graduatoria annuale ‘World’s Best Hospital 2025’, stilata dal magazine Newsweek in collaborazione con Statista. Un miglioramento, rispetto alla 42esima posizione di dodici mesi fa. In totale sono stati vagliati.