Foggiatoday.it - L'ordinanza anti-randagismo a Vico fa infuriare gli animalisti: "Egoismo mascherato da libertà"

Leggi su Foggiatoday.it

Fa discutere l'del sindaco didel Gargano, Raffaele Sciscio, relativa al fenomeno delin paese. Nell'atto, il primo cittadino ordina "la cattura dei 7 cani randagi presenti in via Buca del Carbonaio in località San Menaio e dei 7 cani randagi vagin via Resistenza.