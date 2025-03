Lanazione.it - L’operazione al ginocchio, la febbre e il malore. Giada morta a 22 anni, la famiglia chiede risposte

Città della Pieve, 4 marzo 2025 – Aveva laalta da qualche giorno, ma sembrava in ripresa. Poi la situazione è precipitata all’improvviso e perCoppola, 22, non c’è stato niente da fare. Inutili i tentativi di rianimarla, inutile anche la corsa in ospedale con l’elicottero. La giovane, originaria di Città della Pieve, non si è mai più ripresa.ale laIl 24 gennaio scorso,era stata operata alpresso una clinica convenzionata nei dintorni di Rimini. Come ha raccontato la madre in un’intervista a La Nazione, la ragazza ha preso eparina per 29 giorni, due giorni in più anche rispetto alla prescrizione. Sabato scorso i primi sintomi:alta e la tosse che non passavano, per questo il medico le ha prescritto un antibiotico.