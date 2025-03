Juventusnews24.com - Lookman Juve, dall’Inghilterra rilanciano: in arrivo questa super offerta per l’Atalanta! Le ultimissime sull’attaccante

di RedazionentusNews24: inper! Leche lascerà Bergamo in estateDirettamentearrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda Ademola, attaccante di proprietà delche in estate dovrebbe mettere la parola fine sulla sua avventura a Bergamo.Stando a quanto riportato da TeamTalk sul giocatore nel mirino anche del mercatoci sarebbe il Liverpool. I Reds, in particolare, potrebbero presto avanzare un’da 45 milioni di euro per il nigeriano.Leggi suntusnews24.com