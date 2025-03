Ilgiorno.it - L’omaggio a Cesare Correnti e il suono profondo delle parole

Leggi su Ilgiorno.it

CucchiEcco che dove termina la via a lui intitolata riappare il monumento a, che fu un patriota e politico italiano, deputato e senatore. Era milanese di nascita e visse dal 1815 al 1888, quando morì a Lesa, sul lago Maggiore. Lo scorso 3 gennaio sono trascorsi giusto duecentodieci anni dalla sua nascita. Fu lui, tra l’altro, che all’inizioCinque Giornate, dettò il manifesto affisso per le vie della città. Il busto, che è in bronzo, si trova in effetti in piazza Resistenza Partigiana, è opera di Luigi Secchi (1853-1921) ed è collocato su un semplice piedistallo di Luca Beltrami (1854-1933). Fu collocato dove ora ritorna nel 1901, e per i lavori del metrò 4 venne portato altrove. E in effetti il cantiere è ancora dominante e circonda anche il monumento.Come, con notevole ingombro, tutto il lato numeri pari del secondo tratto della via De Amicis.