Lollobrigida | Ostriche non siano bene di lusso

Leggi su .com

(Adnkronos) – "Lesono undiperché sono care, non è che la natura le ha fatte di". Lo ha detto il ministro per l'Agricoltura e la sovranità alimentare, Francesco, a margine della degustazione in Senato delledi Goro. "Sono passato a salutare i pescatori di Goro, che rappresentano una .L'articolo: “nondi” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.