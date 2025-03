Lettera43.it - Lollobrigida, la battaglia per l’ostrica e quel sapore di Ventennio

Non ha pace il ministro dell’Agricoltura Francesco(o, come dicevano tutti, “Lollo”). Dopo aver messo in guardia sugli effetti letali dell’eccessivo consumo di acqua – «Non lo dico io, lo dice la scienza» – con l’obiettivo di stigmatizzare la criminalizzazione del vino made in Italy (ma anche su olio e formaggio si era distinto per uscite senza senso), il meloniano apre un nuovo fronte. Uno degli obiettivi della sua azione, ha assicurato, sarà abbassare l’Iva alle ostriche che «non devono essere prodotti di lusso, ma prodotti sani che vengono da un prezioso lavoro degli acquacoltori». La dichiarazione è stata fatta durante una degustazione del pregiato mollusco al Senato promossa dal senatore italofraterno Alberto Balboni per sostenere i pescatori «messi in ginocchio dal granchio blu».