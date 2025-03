Ilgiorno.it - Logistica alla Bindi, è protesta: “Stipendi irregolari, non si vive”

Leggi su Ilgiorno.it

San Giuliano Milanese (Milano) – Ci sono lavoratori che, per il ritardo nel versamento da parte dell’azienda del quinto delloo a banche, assicurazioni o finanziarie, sono stati segnalati sul Crif, il registro dei “cattivi pagatori“. Altri, sempre per lo stesso motivo, non riescono a erogare le quote mensili concordate per il mantenimento dei figli, nel caso di separazioni o divorzi. Mettendo in difficoltà, quindi, le famiglie. “tà nelle buste paga” che ieri hanno fatto esplodere ladei 150 lavoratori della Logitec, che si occupano di alcune attività produttive, die trasporto appaltate d, storica fabbrica di dolci e alimenti a San Giuliano Milanese. “Vengono calpestati i diritti - spiega Agostino Mazzola, funzionario della Filt-Cgil di Milano –.