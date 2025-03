Juventusnews24.com - Locatelli a Mediaset: «Koopmeiners non molla, si merita il gol. La contestazione dei tifosi? Dipende tutto da noi»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24: le parole del capitano della Juventus dopo la vittoria sul Verona nel posticipo di Serie AA Sport, dopo Juve–Verona, Manuelha parlato così.PARTITA – «Era fondamentale vincere e dare una risposta dopo quello che è successo in Coppa Italia. Chiaramente siamo i primi a renderci conto che abbiamo fatto una cosa inaccettabile e lo sappiamo, ma dobbiamo unirci come gruppo e lo abbiamo fatto ancora di più perché in questi momenti si vedono gli uomini. Oggi dovevamo rispondere sul campo e bisogna fare così anche nelle prossime partite».RISPOSTA A CHI DICE SPOGLIATOIO SPACCATO? – «Noi bisogna proteggerci daquesto, quello che succede fuori ci arriva, mail gruppo, dalla società all’allenatore e i giocatori, deve essere protetto, bisogna fare gruppo anche in questo, filtrare le notizie e aiutarci a proteggerci».