Biccy.it - Loc Rios attacca Alejo Ospina per le condoglianze a Tim Kruger: “Mi disgusti”. La replica: “Mi restano tre anni di vita”

Leggi su Biccy.it

Quando ho pubblicato l’articolo sulleper la morte di Timda parte dei suoi colleghi, avevo volutamente omesso quelle di. Il motivo non era certo legato alla sua popolarità (essendo uno dei brasiliani più famosi del settore), ma piuttosto al contenuto, che a mio avviso risultava fuori luogo e irrispettoso. Il post in questione, non a caso, è stato sommerso di critiche ed è stato cancellato. Nel dettaglio aveva scritto: “Aaagh, RIP Tim. Nessuno mi ha mai procurato una ragade così grande da dover smettere di fare l’amore per ben 45 giorni“. Una palese allusione alle dimensioni del collega deceduto.Nonostanteabbia cancellato quel post, lo screenshot continua a circolare su Twitter ed è finito sulla home di Loc, un altro suo collega, che ha condivisondolo: “Le persone come lui mi disgustano.