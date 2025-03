L’Oasi in ospedale | uno spazio naturale Wwf al Centro cure palliative di Passoscuro

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 4 marzo 2025 – Un’Oasi Wwf per mettere i piccoli e i giovani pazienti a contatto con la natura: all’Pediatrico Bambino Gesù, presso l’IRCCS, è tato inaugurato un nuovoWwf che permetterà anche di favorire momenti di tranquillità e socializzazione per pazienti e famiglie.indi, sul modello delle altre già realizzate, è un’area verde con alberi, un giardino per le farfalle, siepi, uno stagno, piante aromatiche, casette nido e mangiatoie per uccelli. Gli spazi sono progettati includendo, oltre gli obiettivi educativi, anche quelli terapeutici. Alinè anche affiancato un carrello che trasporterà piccoli giardini portatili così da farne godere i pazienti che non possono accedere al