Game-experience.it - Lo sviluppo del nuovo Far Cry multiplayer è stato riavviato da Ubisoft, per un report

ha deciso di riavviare lodi “Maverick“, uno sparatuttobasato su estrazione ambientato in Alaska. Il progetto, inizialmente pensato come una modalità di Far Cry 7, eraseparato in un gioco autonomo nel 2023. Tuttavia, una revisione interna ha portato l’azienda a riconsiderare la direzione del titolo, avviandone un reboot totale.Secondo Insider Gaming, la decisione era nell’aria da tempo e ha trovato conferma dopo che il Team Talisker, responsabile della tecnologia alla base del gioco, èriassegnato al settimo capitolo di Far Cry (Blackbird) alla fine del 2023 per garantirne il completamento nei tempi previsti.Maverick avrebbe dovuto offrire un’esperienza di sopravvivenza in un ambiente ostile, con meccaniche di raccolta risorse, combattimenti contro animali selvatici, soldati controllati dall’IA e altri giocatori, in un formato simile a Escape from Tarkov.