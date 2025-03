Ilgiorno.it - Lo stop dei frontalieri, calano solo nel Ticino: “Non per la doppia tassa”

Como – Negli ultimi mesi, di fronte al calo percentuale dei lavoratori italiani impiegati in Canton, in tanti hanno insinuato che questo calo anomalo dopo anni di crescite record fosse da imputare ai nuovi accordi fiscali sottoscritti tra Italia e Svizzera. Il risultato, non del tutto imprevedibile, della distinzione tra “vecchi“ e “nuovi“i primi subordinatiallazione elvetica e i secondi sottoposti anche all’Irpef. Così molti lavoratori Italiani, in particolare quelli con i nuovi contratti, avrebbero trovato meno attrattivo il richiamo della Svizzera dagli stipendi d’oro sì, ma patto di non doverli dichiarare anche al fisco italiano. “Mi sembrano considerazioni un po’ grossolane – spiega Giuseppe Augurusa, responsabile per la Cgil dei– il calo del numero dioltreconfine è dovuto a una concomitanza di cause, non ultima il fatto che l’economia del Cantoncresce meno di quelle degli altri Cantoni germanofoni dove infatti il numero dial contrario è in aumento.