Lo Show dei Record, torna mercoledì 5 marzo. Tutti i dettagli

Lodei, le anticipazioni di, in prima serata su Canale 5,“Lodei”, il programma dei primati del Guinness Worlds, prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia.A condurre lopiù spettacolare della tv, diventato un classico per tutta la famiglia, sarà per la sesta volta, Gerry Scotti.Ogni settimana, personaggi di ogni età e provenienti da tutto il mondo sfideranno i propri limiti per conquistare un posto nel Guinness Worlds 2025. Al centro della scena performance dalle tipologie differenti, ma sempre capaci di sorprendere ed emozionare il pubblico, in un un mix unico di prove eccezionali, ironia e divertimento. Imen non saranno presentati solo come talenti straordinari, ma Gerry Scotti racconterà anche le loro storie, poiché, spesso, dietro a un personaggio eccentrico o fuori dal comune si cela un percorso difficile e, in alcuni casi, un esempio di vita da seguire.