LO SHOW DEI RECORD | LA NUOVA EDIZIONE SI SPINGE OLTRE I CONFINI TUTTE LE NOVITÀ

Mercoledì 5 marzo, in prima serata su Canale 5, torna “Lodei”, il programma dei primati del Guinness Worlds condotto per la sesta volta da Gerry Scotti.Ogni settimana, personaggi di ogni età e provenienti da tutto il mondo sfideranno i propri limiti per conquistare un posto nel Guinness Worlds 2025.Al centro della scena performance dalle tipologie differenti, ma sempre capaci di sorprendere ed emozionare il pubblico, in un un mix unico di prove eccezionali, ironia e divertimento.Imen non saranno presentati solo come talenti straordinari, ma Gerry Scotti racconterà anche le loro storie, poiché, spesso, dietro a un personaggio eccentrico o fuori dal comune si cela un percorso difficile e, in alcuni casi, un esempio di vita da seguire.Quest’anno il programma si, conle prove in esterna che si svolgeranno in Cina, tra scenari mozzafiato e imprese dal forte impatto spettacolare.