Lo sfogo di Magnini: "La stampa ha protetto Sinner, io invece fui massacrato. Sì sono invidioso, ma anche contento per un motivo"

Jannik“è veramente un fenomeno, un campione e ha fatto appassionare tanti, tante generazioni, ma i titoli di giornalestati tutti a suo favore, cioè lal’hamolto ma è giusto perché è un campione.Io peròstato“. Filippoalza la voce e accusa i media di non aver trattato nella stessa maniera i casi di positività ai test antidoping che hanno coinvolto lui stesso e l’altoatesino. Il numero uno del ranking Atp è stato sospeso per 3 mesi dopo essersi accordato con la Wada sul caso Clostebol. L’ex nuotatorevenne squalificato nel 2018 per 4 anni dopo aver tentato di usare sostanze vietate dal regolamento antidoping poi vedersi annullare il provvedimento nel 2020. La procura sosteneva che avesse cercato di procurarsi potenziatori proibiti della somatotropina, l’ormone GH responsabile della crescita, con l’aiuto del medico Guido Porcellini, nutrizionista che seguiva fra gli altriFederica Pellegrini.