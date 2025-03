Ilfattoquotidiano.it - Lo scudo Nato senza essere dentro l’Alleanza: cos’è l’estensione dell’articolo 5 proposta da Meloni per la sicurezza di Kiev e che effetto potrebbe fare su Putin

Nel mare di dichiarazioni a margine del vertice sulladi Londra, tra chi invoca maggiore autonomia europea, chi parla di “piani di pace” e chi li ridimensiona a “spunti”, chi spinge per lo scontro con Vladimire chi invece vuole rimanere il più legato possibile alle posizioni di Donald Trump, Giorgia, nel suo complicato gioco di equilibri tra Washington e Bruxelles, mette sul tavolo una nuova: “Trump,, Zelensky, gli interlocutori sono tanti, ma intanto bisogna provare a pensare un po’ fuori dagli schemi, pensare un po’ in modo creativo. Credo che il tema5 della, per capirci, sia il tema più efficace di tutti, che può voler dire anche non ingresso nella”.La presidente del Consiglio non ha precisato cosa intendesse con questa, sembra chiaro però che prevede l’attuazione di una nuova formula di assistenza militare in funzione difensiva che ricalchi quella prevista dal Trattato Nord Atlantico: “Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell’America settentrionale – si legge nel testo del Patto – sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall’art.