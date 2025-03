Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km Mondiali 2025 in DIRETTA: tutti i norvegesi in pista, si apre la lotta per le medaglie!!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:31 Partiti anche Amundsen e Poromaa!i favoriti in!13:30 Anger ha il miglior crono ai 2km. Da corsa lo svedese, vediamo come terrà nella seconda parte di primo giro.13:29 Partito anche Erik Valnes, come sta? Se è in condizione corre per vincere, ma difficile che lo sia.13:28 Pandemonio per la partenza di Klaebo. Inizia la gara per le!13:28 Ventura staccatissimo, ma è tempo di concentrarsi sulla corsa per la vittoria!13:28 Noeckler ha ripreso ai 5km De Fabiani. Pagano 25? dal leader PROVVISORIO!13:27 C’è Anger! Quantomeno ai 900 metri.13:27 Bene Ticcò che paga 16? da Ketterson ai 5.4km!13:27 Attenzione! Ogden paga 20? dopo 900 metri, forse i materiali USA non sono poi così competitivi.13:26 De Fabiani guadagna su Bauer ai 5.