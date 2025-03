Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km Mondiali 2025 in DIRETTA: si parte alle 13, gara incerta ed attesissima!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:35 Tra circa 25? prenderà ufficialmenbte il via la 10km TC deidi Sci di. Laper la vittoria e per le medaglie però inizierà solo quando con il numero 54 (ore 13.27) prenderà il via Nyenget, forse il favorito. Poi con il 56 Klaebo, che corre per la leggenda, con il 58 Valnes e con il 60 Amundsen. Difficilmente le 3 medaglie saranno di nomi diverse da questi quattro. Ricordiamo che Valnes non è però al meglio e che è stato in dubbio fino all’ultimo. Italia senza velleità con De Fabiani (14), Giovanni Ticcò (22), Dietmar Nöckler (24), e Paolo Ventura (30).Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella 10 chilometri in tecnica classica connza ad intervalli deidi Trondheimdi Sci di, una delle gare più attese: quale sarà il norvegese re nel format più incerto della manifestazione?Con il forfait di Iivo Niskanen, ecco che la Norvegia si è vista venire meno il principale antagonista in questo format di, nonché l’unico uomo in grado di potersi inserire nelle lotte per la medaglia d’oro.