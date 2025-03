Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km Mondiali 2025 in DIRETTA: primi azzurri in pista, nevicata forte e materiali decisivi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:16 Ed ecco che, come per magia, gli USA si mettono a dettare il passo. Coincidenza? NO! Sono fortissimi nella preparazione dei. Ketterson ha 7? di margine sulla concorrenza dopo 2 km.13:15 Ticcò ha 0?3 di ritardo da De Fabiani ai 900 metri, lo attendiamo a breve ai 2km.13:14 Bene l’azzurro che paga appena 1?4 da Bauer, ceco, che non giungerà in top 20 con ogni probabilità.13:13 A breve passerà De Fabiani ai 2km.13:11 Partito anche Giovanni Ticcò, che ha trovato nel 2024-25 la migliore stagione della carriera. L’azzurro si è ben comportato al Tour de Ski, cogliendo due belle qualificazioni nelle sprint e anche una top 25 nello skiathlon di Fiemme. Obiettivo top 30 per lui oggi.13:09 Mamma mia, sarà una gara durissima! Al 2° km il ceco Bauer è passato in 6’30”.