LIVE Sci di fondo 10 km Mondiali 2025 in DIRETTA | nevica pesantemente materiali decisivi?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:50 ATTENZIONE! La pista è coperta di neve. Iavranno un ruolo chiave, forse decisivo nella gara odierna!12:45 15? al via. I favoriti sono, come detto, Nyenget e Klaebo. Questo è il format sulla carta più incerto in seno alla squadra norvegese, ma è pesante l’assenza di Paal Golberg. Quest’ultimo però vincerà la team sprint in classico di domani pomeriggio, Golberg-Klaebo che sono i campioni in carica di Planica 2023.12:35 Tra circa 25? prenderà ufficialmenbte il via la 10km TC deidi Sci di. La gara per la vittoria e per le medaglie però inizierà solo quando con il numero 54 (ore 13.27) prenderà il via Nyenget, forse il favorito. Poi con il 56 Klaebo, che corre per la leggenda, con il 58 Valnes e con il 60 Amundsen. Difficilmente le 3 medaglie saranno di nomi diverse da questi quattro.