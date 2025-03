Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km Mondiali 2025 in DIRETTA: Klaebo, altro passo verso la leggenda. Clamorosa beffa per Poromaa, tripletta norvegese!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:04 Una gara meravigliosa! Incerta fino all’ultimo metro, quantomeno per quelli che non si chiamano, che con una seconda parte di gara SPAVENTOSA ha vinto anche l’oro nella 10km TC.14:02 Tiriamo il fiato: abbiamo la top 15, 20 e anche 30. Garadi Giovanni Ticcò.ha perso la bellezza di 7? da, quando Valnes ne ha persi due e Amundsen 0?5. Gli costano il podio gli ultimi 800 metri. Che delusione per lo svedese.INCREDIBILE!!!! AMUNDSEN SUL PODIO! SVEZIA A BOCCA ASCIUTTANOOOOOOOOOOOOO! CROLLATOOOOOOOOArriva! Sarà secondo o terzo?Troppo lontano Amundsen a +11? al traguardo ed è bronzo provvisorio.lo battterà.Valnes chiude a +8?8: Grandissima gara per lui, che non doveva partire complice problema alla schiena.