Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km Mondiali 2025 in DIRETTA: Johaug vuole l’oro sulla neve di casa! Azzurre per la sorpresa. Tris Klaebo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.13: Thereseva a caccia del primo oro del suo Mondiale in, dopo l’argento dello skiathlon domenica per questione di centimetri contro Ebba Andeon. La norvegese ci prova oggi nella 10 km con partenza a intervalli a tecnica classica che non è la sua tecnica preferita.15.10: Buon pomeriggio e bentornato alladeidi sci dia Trondheim in Norvegia. Tra poco la 10 km femminile a tecnica classica.Grazie di averci seguito amici di OA Sport, vi abbiamo raccontato una gara per la quale ‘vale la pena vivere’. A domani per la Team Sprint, dove tornerà in gioco anche l’Italia per un’altra medaglia aidi Sci di!14:12 E quindi, nessuno ha mai vinto sei medaglie d’oro ai. Northug estesso ne hanno vinte 5.