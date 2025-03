Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km Mondiali 2025 in DIRETTA: il Re Klæbo vince ancora! Tripletta norvegese e grande Italia. Che spettacolo a Trondheim!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie di averci seguito amici di OA Sport, vi abbiamo raccontato una gara per la quale ‘vale la pena vivere’. A domani per la Team Sprint, dove tornerà in gioco anche l’per un’altra medaglia aidi Sci di!14:12 E quindi, nessuno ha mai vinto sei medaglie d’oro ai. Northug estesso ne hanno vinte 5. Nella giornata di domani il fenomeno locale si metterà al collo le medaglia d’oro nella team sprint TC, dove l’si gioca chance importanti. Poi ci sarà la staffetta maschile, dove la Norvegia può perdere se un atleta si sente male durante i 7.5km. SABATO puntate gli orologi alle 10:30, la 50km promette scintille e potrebbe segnare un momento epocale della storia dello sport.14:11 Favolosa prima medaglia di Valnes ainelle distance.