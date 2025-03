Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km Mondiali 2025 in DIRETTA: gli azzurri si giocano un posto per la staffetta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella 10 chilometri in tecnica classica con partenza ad intervalli deidi Trondheimdi Sci di, una delle gare più attese: quale sarà il norvegese re nel format più incerto della manifestazione?Con il forfait di Iivo Niskanen, ecco che la Norvegia si è vista venire meno il principale antagonista in questo format di gara, nonché l’unico uomo in grado di potersi inserire nelle lotte per la medaglia d’oro. Poco male, ci aspettano 10 chilometri di fuoco!Clamorosa l’attesa per Johannes Høsflot Klæbo, campione di sprint e skiathlon, che oggi avrà forse la gara più difficile da vincere insieme alla 50 km conclusiva. Vincere oggi significherebbe fare un altro passo nella leggenda dello sport per il fuoriclasse, che giungerà comunque a 4 medaglie d’oro male che vada con Team Sprint emaschile a disposizione.