Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante maschile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: seconda manche dalle 12.30, Bisello prova la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:24che verrà aperta dallo svizzero Gabin Janet, staccato di 2 secondi e 23 centesimi dal francese Flavio Vitale. Subito dopo l’elvetico sarà la volta di.12:20 Azzurri in difficoltà con il solo Pietroche è riuscito a strappare il pass per lacogliendo il 29° posto. Pettorali di partenza elevati che hanno penalizzato il contingente italiano.12:16 Il francese Flavio Vitale dovrà rintuzzare gli attacchi degli scandinavi che lo inseguono da vicino. Lotta per la vittoria che sembra ristretta a 5 atleti, con il transche precede i norvegesi Sandvik, Hagan e Bakkevig, e lo svedese Ax Swartz.12:12 Rieccoci amici di OA Sport. Meno di 20 minuti al via delladeldeidi sci