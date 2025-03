Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante maschile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: il francese Vitale al comando davanti ai norvegesi, attesa per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:25 Decimo posto per Schaidreiter che paga un secondo e 62 centesimi al. Spazio ora allo svedese Albin Laon.09:24 Scivolata fatale per il finlandese, che esce di scena salutando la competizione iridata. E’ il momento dell’austriaco Stefan Schaidreiter.09:23 TV break. Si ripartirà con il finlandese Jesperi Kemppainen.09:20 Ottavo posto per un combattivo Carrick-Smith. Il giovane britannico paga un secondo e 21 centesimi al leader della gara.09:19 Numerosi errori dello statunitense, che chiude in ultima posizione provvisoria a due secondi e 3 decimi da. Primo gruppo di merito termina ora con la prova del britannico Freddy Carrick-Smith.09:18 Allunga le linee Sturm anche per assecondare i primi segni che si sono formati lungo il tracciato.