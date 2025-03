Oasport.it - LIVE Milano-Eczacibasi Istanbul, Champions League volley femminile in DIRETTA: sfida stellare tra Egonu e Boskovic!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, match valido per l’andata dei quarti di finale delladi2024-2025. La fase degli scontri diretti è finalmente entrata nel vivo e questa sera avremo subito modo di assistere ad un match che potrebbe tranquillamente valere una finale.Nella fase a gironi la formazione turca si è imposta nella Pool B, mentrenel gruppo C è arrivata seconda alle spalle del Vakifbank, il sorteggio non è stato particolarmente fortunato per nessuna delle due formazioni, visto che queste sono senza ombra di dubbio due delle quattro squadre più forti al mondo e d’Europa. Se l’, in quanto testa di serie, si è qualificata di diritto ai quarti di finale,ha invece dovuto prima superare il Palmberg Schwerin agli ottavi di finale, pratica che è stata rapidamente archiviata con un doppio 3-0.