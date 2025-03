Oasport.it - LIVE Milano-Eczacibasi Istanbul 3-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: Egonu e compagne asfaltano le turche, semifinali vicine!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:55 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata.21:54ha vinto la sfida delle opposte con 17 punti e il 50% in attacco, contro i 15 punti di Boskovic con il 43%.21:53 Le padrone di casa sono state le migliori in ogni fondamentale: 42 attacchi vincenti, 11 muri, 7 ace e 10 errori diretti, contro 36 attacchi vincenti, 5 muri, 2 ace e 14 errori diretti delle.21:52questa sera ha dato una lezione dial mondo intero, mettendo in campo unllo di gioco che solo la miglior Conegliano può tenere. Con questo risultato basterà vincere due set nel match di ritorno per passare il turno, in caso di sconfitta 3-0 o 3-1 si deciderà invece tutto al golden set.