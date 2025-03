Oasport.it - LIVE Milano-Eczacibasi Istanbul 1-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: 25-18, primo set ai limiti della perfezione per Egonu e compagne!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:59 Per quanto visto in campo solo la migliore Conegliano può tenere il ritmodelset,llo eccelso. Le lombarde hanno fatto la differenza in fase break con un grande lavoro in difesa e con 4 muri e 2 ace. 5 punti percon il 56% in attacco.25-18 Questa volta Sylla finalizza.24-18 Sylla spreca con un attacco fuori.24-16 Palleggio spinto di seconda intenzione di Sahin.24-15 Difesa di Gelin e contrattacco di Sylla, ci sono 9 set-point per.23-15 Muro di Jack-Kisal su Danesi.23-14 Fast con l’ausilio del nastro di Jack-Kisal.23-13 ACEEEE DI KURTAGIC!22-13 Diagonale tagliata di, colpo di grande tecnica.21-13 Vola via il servizio di Daalderop. L’olandese lascia il posto a Cazaute per il giro dietro.21-12 NON SI PASSA! Muro di Kurtagic su Baladin!20-12 Mani-out di Daalderop da posto quattro.