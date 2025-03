Oasport.it - LIVE Milano-Eczacibasi Istanbul 0-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: iniziano i quarti di finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Non passa il servizio di Danesi.4-2 Miracolo ad una mano di Orro, poi ci pensa Danesi in attacco.3-2 Pallonetto millimetrico di Boskovic.3-1 Murooooo mostruoso di Danesi su Plummer!2-1 Plummer questa volta sfrutta un contrattacco importante.1-1 Plummer risponde con una diagonale profonda.1-0 Si parte con una spallata in parallela di Sylla.20:30risponde con: Orro, Egonu, Sylla, Daalderop, Danesi, Kurtagic e Gelin.20:28 Questa la formazione dell’: Boskovic, Baladin, Plummer, Sahin, Jack-Kisal, Rettke e Akoz.20:25 Le due formazioni hanno concluso la fase di riscaldamento ufficiale, è tutto pronto per la presentazione dei sestetti. Ovviamente i fari sono puntati sulla sfida interna tra Boskovic ed Egonu che, molto probabilmente, potrebbe decidere la partita.