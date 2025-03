Tpi.it - Lite social tra il corrispondente di Repubblica a Londra e il vicepresidente Usa: “Vance sminuisce Gb e Francia”. Il n. 2 di Trump: “Disonesto”

Ildegli Stati Uniti JDha definito “assolutamente” un post pubblicato su X daldi, Antonello Guerrera, secondo cui il numero due di Donaldaveva “sminuito una forza di peacekeeping britannica e francese”, scatenando la reazione del cronista.This is absurdly dishonest.I don’t even mention the UK or France in the clip, both of whom have fought bravely alongside the US over the last 20 years, and beyond. https://t.co/hrkb5pTV8p— JD(@JD) March 4, 2025“Brutte notizie per Starmer e Macron.conferma che le uniche garanzie di sicurezza per l’Ucraina saranno l’accordo sui minerali.una forza di peacekeeping britannica e francese come ’20k (ventimila, ndr) soldati di qualche Paese a caso che non ha combattuto una guerra in 30 o 40 anni”, aveva scritto stamattina Guerrera su X, allegando il video di un’intervista delstatunitense andata in onda ieri su Fox News.