Formiche.net - L’Italia gode di buona salute. I dazi? Niente panico. Parla Osnato

Ci sono numeri che raccontano la tenuta di un sistema Paese. E quelli raccontati dall’Istat, Pil a +0,7% nel 2024 (la stima preliminare era a +0,5%) e deficit al 3,4% dopo il disastroso 2023 (+7,2%) sono la fotografia di un’economia gravata sì, da un grosso e mostruoso debito di oltre 3 mila miliardi, ma a conti fatti sostenibile e in. Marco, presidente della Commissione Finanze della Camera in quota Fratelli d’Italia, ha pochi dubbi, come fa subito intendere a Formiche.net. “I dati sul Pil comunicati dall’Istat sono discreti, perché di gran lunga superiori a quelli diffusi da qualche agenzia, anche se al di sotto dell’asticella del governo, che aveva fissato la crescita per il 2024 all’1%”.PIL E DEFICIT,C’È“Possiamo ritenerci soddisfatti, perché sul dato ha impattato l’automotive, che nondie la crisi dell’acciaio, mentre turismo e servizi vanno bene.