Isaechia.it - L’Isola dei Famosi, Pierpaolo Pretelli in lizza per il ruolo di inviato: il retroscena

Mancano poche settimane alla fine del Grande Fratello e Mediaset è già al lavoro per organizzare la programmazione successiva di Canale 5, che punterà su The Couple, il nuovo reality a coppie di Ilary Blasi – che dovrebbe partire il prossimo 7 aprile – edei, il cui inizio è invece previsto dopo la fine dello show della Blasi.Proprio per quanto riguarda, negli scorsi giorni si era vociferato di un arrivo alla conduzione di Veronica Gentili, già conduttrice de Le Iene. Per quanto riguarda ildi, invece, il posto di Elenoire Casalegno potrebbe essere affidato a, come riportato da TvBlog:In pole position infatti per ildidedei2025 c’è il bello e bravo. L’ex Gieffino e da poco nuovamente papà del piccolo Kian potrebbe dunque prendere il posto del veterano Alvin neldidel