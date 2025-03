361magazine.com - L’Isola dei Famosi: arriva Pierpaolo Pretelli per un inedito ruolo? L’indiscrezione

deiarriverà nel reality show in qualità di inviato? Ecco cosa emerge dall’ultima indiscrezionedeiprenderà il via nelle prossime settimane. Stando a quanto riporta TvBlog l’amatopotrebbe coprire ildi inviato all’interno del noto reality show. Da giorni circolano alcuni rumors sui due opinionisti e sulla conduttrice. Sempre stando a quanto riporta TvBlog, pare proprio che in qualità di opinionisti potrebbero ritornare Dario Maltese e Vladimir Luxuria, mentre Veronica Gentili potrebbe essere la prossima conduttrice del reality show. Sarà davvero così?Leggi anche Grande Fratello, Alfonso D’Apice rompe il silenzio su una coppia: “Potrei andare molto più nel dettaglio”Arriveràcome inviato?sta continuando a girare l’Italia con il musical “Rocky”.