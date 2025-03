Lanazione.it - L'inviato Rai Gianmarco Sicuro torna a San Giovanni

Arezzo, 04 marzo 2025 – Non è la prima volta che viene a Sanper presenziare ad un evento, e quindi sarà una piacevole consuetudine quella del 9 marzo prossimo, quando Palomar, la casa della cultura di San, ospiterà il giornalista Rai, per giunta valdernese di nascita,(nella foto in alto tratta dal suo profilo Facebook), che prenderà parte alla rassegna letteraria "Le piazze del sapere", promossa dal Comune in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop e associazione culturale Pandora. A pochi giorni dall'uscita del suo ultimo libro, “In viaggio con Isa. Un'alpaca giornalista alla scoperta del mondo che cambia” (Mondadori), l'speciale esteri della Rai presenterà la sua opera dedicata ai ragazzi domenica 9 marzo alle 17,30 alla Pieve di SanBattista.