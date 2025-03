Inter-news.it - L’Inter viaggia verso il Feyenoord: Inzaghi porta con sé due dubbi!

Ilè pronto ad accogliere, attualmente in viaggioRotterdam alla vigilia della sfida degli ottavi di finale di Champions League. Simoneritrova econ sé due beidi formazione.IN VIAGGIO – Proprio in queste oreè in viaggioRotterdam, dove domani pomeriggio dovrà sfidare il. Dopo lo scontro diretto in campionato contro il Napoli, cresce sempre di più l’attesa per un altro imnte match della stagione. La prima delle due partite valide per gli ottavi di finale di Champions League sarà, infatti, fondamentale per capire quale piega prenderà il percorso europeo dei nerazzurri. Fortunatamente hanno preso parte all’imnte trasferta olandese anche due giocatori che Simoneha rischiato di non avere a disposizione.-Inter,Rotterdam con due bei!I– Dopo l’allenamento mattutino, da cui erano già arrivate ottime notizie,nel pomeriggio si è messa in viaggio alla volta di Rotterdam.