L’Inter Inzaghi e la fatalità di quel cambio | lezione per il Feyenoord!

diquest’anno ha due costanti: la prima è che prende spesso e volentieri gol sul finale di gara. Questa situazione si verifica in concomitanza con un evento che avviene durante i match. Guai ripeterlo domani col.COSTANTE –in questa stagione va in difficoltà sul finire di gara. Quando la benzina si esaurisce, la squadra di Simoneperde la bussola e in molte occasioni ha subito reti sullo scadere della partita. Molte dinamiche hanno influenzato gli esiti in negativo dei nerazzurri. Un elemento, fra tutti, che ha attirato l’attenzione in alcune partite è stato il coinvolgimento di Alessandro Bastoni nelle sostituzioni. Il difensore italiano, punto fermo della difesa nerazzurra, ha spesso visto il suo nome sostituito, ma in alcuni casi, l’uscita dal campo ha coinciso con pesanti sconfitte per la squadra.