Inter-news.it - L’Inter col Feyenoord non può più improvvisare nell’emergenza

Leggi su Inter-news.it

coldovrà dare una dimostrazione di crescita. La squadra infatti non può più permettersi l’improvvisazione vista col Napoli all’uscita di Dimarco.MINUTI DI CONFUSIONE – Uno dei momenti che più chiaramente sono rimasti impressi di Napoli-Inter sono i minuiti di caos successivi all’uscita dal campo di Dimarco. Una situazione che si è protratta per non pochi minuti. Una decina, anche quindici. Una fase ampia della partita in cui i nerazzurri in campo non sapevano come disporsi. In cui Inzaghi ha dato tante, tantissime indicazioni, cambiando moduli e adattando uomini. Un momento di evidente impreparazione. Anzi, verrebbe da dire proprio di improvvisazione. Che colnon può più ripetersi.EMERGENZA DA GESTIRE –era in emergenza già prima della sfida col Napoli.