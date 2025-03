Quotidiano.net - Linee guida per il rimborso dei prestiti

"Unire le forze per sostenere le imprese italiane": è l’obiettivo con cui Abi, l’associazione presieduta da Antonio Patuelli (nella foto) e le principali associazioni di rappresentanza delle imprese hanno definito leper aiutare le aziende in temporanea difficoltà finanziaria a ottenere misure di facilitazione neldel finanziamenti bancari, come la sospensione del pagamento delle rate. Lespiegano le procedure da seguire e sintetizzano il quadro delle regole europee, fornendo alle imprese gli strumenti necessari per gestire eventuali difficoltà finanziarie con maggiore consapevolezza e preparazione. Vengono messe in evidenza, in particolare, la necessità per le imprese di intervenire tempestivamente, anche con il supporto di consulenti di propria fiducia, non appena emergono segnali di difficoltà.