L’incontenibile deriva trumpiana di Salvini e il vicolo cieco di Meloni

Matteoè una scheggia impazzita. In un Paese normale si sarebbe aperta quantomeno una frattura di questa portata sulla politica estera e sul rischio di dazi; se non addirittura una crisi di governo, o almeno una discussione seria. Oltre che parlare in Parlamento, la presidente del Consiglio dovrebbe convocare un vertice di governo. Giorgiainvece sopporta che il vicepremier leghista la contraddica su tutto, nel momento di maggiore difficoltà che la vede pencolare, paurosamente sul ciglio del burrone, tra Donald Trump, l’Europa e l’Ucraina.Mentre la presidente del Consiglio si trova su una zattera che rischia di affondare in mezzo all’oceano Atlantico, per usare una efficace metafora di Emma Bonino, il patriota di Trump mobilita la sua piazzetta (sabato e domenica prossima) per chiedere la fine della guerra e la rottamazione delle cartelle esattoriali.