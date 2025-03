Formiche.net - L’incertezza domina il Mediterraneo allargato. Così l’Italia protegge la sicurezza nazionale

La Relazione annuale 2024 sulla politica dell’informazione per ladelpubblicata dal comparto intelligence questa mattina traccia un quadro in cui “” geopolitica segna le dinamiche regionali e inter-regionali trae continente africano emergono, ossia gli ambiti geostrategici primari per la proiezione interdell’interessedi Roma. L’interdipendenza economica, culturale e politica di regioni solo apparentemente geograficamente distanti impone alun’analisi integrata dei rischi, con un focus sulle minacce alla, alla stabilità energetica e alla gestione dei flussi migratori.: il nodo strategico perIlsi conferma una regione cruciale per gli interessi strategici della Penisola.