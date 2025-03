Bergamonews.it - L’impresa del bergamasco Dario Eynard, alla conquista delle vette della Patagonia

Leggi su Bergamonews.it

Nella notte di giovedì 27 febbraio intorno alle 3 del mattino, il, insieme ai compagni di avventura MatteoBore Mirco Grasso, ha completato la via “Gringos Locos” raggiungendo la vetta sul Cerro Piergiorgio (2719 m, gruppo del Fitz Roy) in, al confine tra Argentina e Cile.Questo risultato rappresenta un importante traguardo per il progetto CAI Eagle Team finanziato dal Club Alpino Italiano, poiché arriva a distanza di trent’anni dal primo tentativo, effettuato dagli alpinisti Maurizio Giordani e Luca Maspes nel 1995; nel corso di questi anni ci sono state altre due spedizioni più recenti, interrotte a causa di condizioni proibitive nel 2018 e di una frana che colpì Maspes nel 2008.Si tratta di una via particolarmente complicata. In più, durante la scalata i tre hanno alternato passaggi in libera a tratti in artificiale su skyhook.