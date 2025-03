Quotidiano.net - Liliana Resinovich, l’amico Fulvio Covalero: “Quel mio post ha ispirato la messinscena”

Leggi su Quotidiano.net

Trieste, 4 marzo 2025 –, amico difin da ragazzo. Che cosa si aspetta, ora? “Parto dalla definizione di ‘delitto di prossimità’, l’ha usata anche il gip quando non ha accolto la richiesta di archiviazione della procura. Non mi aspetto che il cerchio delle indagini si possa allargare più di tanto”. Quindi non si riparte da zero? "Direi di no. Sicuramente ci sono altri dettagli da analizzare. Le lesioni sul cadavere ci sono, qualcuno ha malmenato. Non lo considero un omicidio volontario, penso che sia stata una reazione violenta per un torto subito”.Lei si era mosso subito per le ricerche. Il 29 dicembre aveva scritto su Facebook: “Pensare che il suo corpo sia abbandonato come fosse immondizia fa male”. Il cadavere è stato poi ritrovato il 5 gennaio, avvolto in due sacchi neri da spazzatura.